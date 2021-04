Gianmarco Onestini se salva de la expulsión: "¡Estoy temblando, tengo el corazón a mil!"

Tom Brusse, Olga Moreno, Lola y Gianmarco son los primeros nominados de 'Supervivientes 2021'. Ninguno de ellos quiere abandonar tan pronto la aventura, y así lo han hecho saber en la ceremonia de salvación. ": No me gustaría ser la primera expulsada, pero si me tengo que ir tampoco me voy a morir. Después de pescar hoy y ganar la recompensa me siento más fuerte", ha confesado Lola.