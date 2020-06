La hermana de Hugo Sierra da la cara por el superviviente: "Hay que aceptar a las personas como son"

Hugo Sierra perdió el duelo contra Jorge Pérez . El superviviente no consiguió clasificarse para la gran final y sin saber encajar la derrota, anunció que se retiraba de la televisión . " Eso pasa a veces por tener la boca grande . Por mi forma de ser muy visceral, muy polémico en algunos aspectos, por no callarme nada, porque hay que ser real. Tener la boca grande a veces hay gente que no lo entiende", decía enfadado.

El urugayo explicaba que no tenía "temple" para los realities y que se iba a centrar en un nuevo negocio. "Yo nunca voy a cambiar. Será lo que le enseñe a mi hijo. Yo sé que para mi gente, para mi familia y para mí mismo soy un ganador y me voy por la puerta grande", dejaba claro.

Jorge Javier no compró su discurso y le aseguró que se marchaba "como el gran perdedor de la edición" porque no sabía perder. "A mí me encantaría tener un padre que me enseñara que en la vida también hay que saber perder. Porque es lo que hace uno normalmente, perder", se sinceró el presentador.