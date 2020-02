Hugo inicia un acercamiento con Ivana y Elena y José Antonio se convierte en el epicentro de los primeros conflictos

Hugo y Elena, unidos en su noche más complicada: "Me recuerdas a Adara"

"Te pareces a tu hija. Es como que quiero hablar pero mejor no porque huyo de la situación. Cierro los ojos, oigo tu voz y la veo a ella" , le decía confesaba Hugo a Elena, que no podía evitar sentirse más cerca de él. Por eso ella le respondió que, si necesita hablar, 'cambiará la voz'.

Hugo e Ivana critican a Gianmarco e inician un tonteo

José Antonio Avilés discute con Antonio Pavón y Ferre

En su discusión, Pavón utilizó adjetivos femeninos para dedicárselos a Avilés, cosa que no le gustó nada. "Que no me llames 'loca', me dices 'loco' si quieres", le recriminaba él.