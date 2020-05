Barranco y Hugo se encaran en la Palapa: "Está todo el día al sol y por eso tiene fuerzas para hacer flexiones"

Barranco protestó por las quejas repetidas de Hugo cada vez que pierde una prueba. El superviviente no pudo más y se sinceró con Jorge sobre el comportamiento de su compañero.

Al preguntarle por sus palabras, Barranco las volvió a repetir en la Palapa en presencia de Hugo, que no se lo tomó nada a bien.

"Me gustaría que me dijera las cosas a la cara. De todas manera yo no tengo ningún problema con nadie. Yo hago mi concurso y voy a mi bola", defendía Hugo manteniendo que sigue queriendo estar apartado del grupo.