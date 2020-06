Hugo reacciona a la ruptura de Gianmarco y Adara y se lleva un zasca de Ivana: "Nuestra relación tampoco duró"

“Era obvio”, ha respondido Hugo. “Era bastante evidente que eran dos telediarios”, ha explicado el cuarto semifinalista. Tras escuchar estas palabras, Ivana Icardi no ha dudado en intervenir y ha dado un zasca al que fuera su pareja en Honduras: “A ver, la nuestra tampoco duró más de dos telediarios”, ha dicho entre risas.

Los dos protagonistas de la historia de amor no han podido contener la risa y Jorge Javier Vázquez ha querido bromear sobre lo que Hugo Sierra e Ivana Icardi tuvieron en los Cayos Cochinos: “Lo vuestro, sumando todo, fueron tres cuartos de hora, ¿no?”.

Hugo se entera de que Adara y su padre no se hablan

Pero Hugo tenía la mosca detrás de la oreja. Sabía que la ruptura entre Gianmarco y Adara no era lo único que había ocurrido y no ha dudado en decírselo a Jorge Javier: “Intuyo que la cosa no está bien”, decía el uruguayo.