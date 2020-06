Hugo Sierra reaparece tras plantar a sus compañeros en la final y se reencuentra con Ivana: "Estás muy guapa"

Lejos de entrar con actitud de derrota, Hugo Sierra ha entrado en el plató con una sonrisa de oreja a oreja y saboreando como nunca los aplausos de sus compañeros. Lo primero que ha tenido que hacer el ex de Adara Molinero ha sido dar explicaciones y explicar el motivo por el que no quiso estar junto a los finalistas en un momento tan decisivo.

Hugo Sierra se reencuentra con Ivana Icardi

Pero dar explicaciones no es lo único que ha hecho Hugo Sierra. Nada más ver a Ivana Icardi, su expareja en la Honduras, el uruguayo no ha podido ocultar lo que sentía en ese momento y no ha dudado en lanzar un piropo a la modelo que ha dejado a todos desconcertados.