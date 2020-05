Hugo se rompe al ver a su hijo Martín: "Está súper cambiado, sé que su madre lo cuida muy bien"

"Te quiero mucho, te mando abrazos de mamá, estamos contigo hasta el final. Sabes que después de todo esto viene la calma, y la armonía que no gusta a nosotros y siempre nos ha gustado. Así que levanta la cabeza. El niño está divino y eso es lo que te espera fuera así que levanta la cabeza. Te he visto en peores momentos y siempre has sacado el corazón a la cabeza. Si alguna vez no estuve a la altura, sabes que me vas a tener siempre. Siempre me vas a tener contigo", le ha dicho éste.