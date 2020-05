Hugo Sierra, muy enfadado, ve una "conspiración" contra él en la prueba final y Jorge Javier le para los pies: “No me vengas con cuentos”

Hugo Sierra ha perdido contra Ana María Aldón en la prueba final de líder y se ha pegado un cabreo “de campeonato” criticando no haber jugado en las mismas condiciones que sus compañeros. El superviviente se queja de haber sido el único que ha hablado con su familiar tras el juego pero Jorge Javier Vázquez le pide que se deje de excusas: "No te lo mereces y es ridículo".

El enfado de Hugo Sierra

“Tengo que decir que Hugo lleva un cabreo de campeonato por haber perdido la prueba y no ser líder. Atención porque dice que le hemos perjudicado porque todos han visto a sus familiares antes del juego y él no”, ha desvelado.

Visiblemente molesto, Hugo ha explicado su indignación: “Me gusta siempre jugar en las mismas condiciones que los demás. Me hubiera gustado tenerlo antes de estar aquí”. Para él, los encuentros familiares son algo muy bonito que le habría llenado de fuerza para afrontar la prueba. “Si hubieras ganado no habrías dicho lo mismo”, le ha hecho ver J.J. Vázquez.

El presentador ha intentado que Hugo entre en razones y ha opinado que se estaba equivocando: “No me vengas con cuentos. Yo creo que no te lo mereces tú como concursante porque son ridículos. Es como el abuelo cascarrabias. Si quieres una excusa, búscate una más elaborada pero no esta chuminada ¡Stop!”, le ha pedido ante un Hugo convencido de sus pensamientos.