Tras su expulsión de ‘Supervivientes’, Valeria Marini recibía una visita que no esperaba. Antes de abandonar Cayos Cochinos, la bailarina se mostraba ilusionada al saber que el programa le había preparado una sorpresa, pero al ver a Sergio se vino un poco abajo, más que nada porque no le reconocía.

Cuando Sergio le dijo que era el hermano de Lara Sajen, Valeria quiso confesarse mientras él intentaba acercar posturas. “¡Qué pena enfrentarme con ella!”, comenzaba. “Empezamos la relación muy bien porque ella me gustaba muchísimo. Al final no se por qué me ha hecho esto, no se comportaba bien, no se ha comportado bien conmigo. Además, yo también tenía una admiración por ella”, comentaba Valeria visiblemente afectada.