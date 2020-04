Lo que no vimos de la monumental pelea entre Rocío Flores y Avilés: "No me avergüenzo ni de mi madre ni de mi padre"

"Llevas mintiendo a la gente desde que saliste en televisión"

'En tierra de nadie' hemos podido ver las imágenes inéditas de la monumental pelea que protagonizaron Rocío Flores y José Antonio Avilés durante el último 'Conexión Honduras'. "No creo que me necesites a mí para nada. Tú vienes a hacer tu concurso y yo el mío, pensaba que me llevaba una amistad, peor me he llevado una hos***", confesaba la hija de Antonio David Flores.

"No eres más que nadie ni aquí ni fuera, no quiero más relación con vosotros. Vamos a verte la segunda carita", respondía él. "Que te calles co**", irrumpía Ana María Aldón. "Lo que te pasa a ti es que no has tenido coj**** y ahora quieres sacarlos conmigo", brotaba el colaborador de 'Viva la vida'. "Tú has ido de defensor y has malmetido conmigo", exclamaba la diseñadora dedicándole una peineta. "Yo siempre he dicho que habías hecho las cosas sin maldad", aclaraba el periodista.

"Mentira", aseguraba Rocío Flores. "Es verdad, no seas mala porque lo que tienes que contar es la verdad de tu vida y lo que pasó el día de marras, porque llevas mintiendo desde los 18 hasta los 23 años", la atacaba él. "Quiero mucho a mi padre y a mi madre así que no tires por ahí, eres la persona que más maldad tiene de la isla", dejaba claro ella.