Isabel se derrumba confesando su trauma: "He perdido mi libertad y me recuerda al lugar donde estuve"

“¿A qué crees que se deben esos deseos periódicos de abandonar el concurso?”, ha preguntado, directo, Jorge Javier: “Pues muy fácil Jorge, todo el mundo sabe que yo he venido a concursar, soy una concursante más. Para mí el estar aquí desde el año 2011 era el sueño de mi vida, pero todo el mundo sabe que yo lo he pasado muy mal y, aunque yo pensaba que mi mente estaba bien y que físicamente también, el estar en una isla me recuerda día a día a que no tengo el mando de mi vida nuevamente en mis manos”