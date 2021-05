'La isla en primera persona': rapidez y precisión, habilidades necesarias para 'La fuga sin manos'

El equipo de 'Supervivientes', que realiza todas las pruebas antes que los participantes del reality para garantizar su seguridad, ha vivido en primera persona la dura prueba de 'Fuga sin manos'. "Aunque no he conseguido ganar me voy con la satisfacción de haberlo intentado hasta el último segundo, porque de eso va la ‘Isla en primera persona’, de meternos en la piel de los concursantes y luchar hasta el final como harían ellos”, cuenta Sara.