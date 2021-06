Iván detalla por qué no defenderá a Lola y contesta a las críticas

"Nunca he querido salir en TV, ni hacerme famoso, ni sacar ningún beneficio de todo esto, si he aparecido en TV es porque mi pareja me lo pidió y hasta el último momento no tomé la decisión y los que lo tienen que saber saben que es así, yo tengo una vida que dejé apartada por única y exclusivamente defender a mi pareja en su concurso, tomo esta decisión porque creo que es lo mejor para ella y para su concurso y sobretodo para mí y para los míos, nunca me verán participar de este circo, mientras tanto que se sume quién quiera pero yo tengo mi conciencia muy tranquila y unos principios que no me permiten hacerlo, quien quiera que lo entienda y el que no pues lo siento mucho, vuelvo a mi vida, a mi trabajo, a mi entorno del que nunca debí haber salido", explicaba.