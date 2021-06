Iván siempre ha acudido a la cita en el plató para dar la cara por su novia, del cual ha manifestado en reiteradas ocasiones lo enamorado que está de ella. "No llevamos tanto tiempo pero ha sido muy fuerte todo. No he vivido con una chica lo que he vivido con ella", dijo por último en 'Sobreviviré: after show', el programa exclusivo de Nagore Robles en mitele PLUS.