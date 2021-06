Desde que comenzó 'Supervivientes', Omar no ha dejado de decir cuánto echa de menos a su novia Anabel . El programa decidió darle la oportunidad al canario de pasar unos días junto la sobrina de Isabel Pantoja , que no han dudado en aprovechar al máximo. La pareja se metió al agua y comenzó a comerse a besos .

" Una hora sin cámaras . Menos mal que estamos mojados y fresquitos. Ahora te vas a tener que quedar en el agua una hora. Sal hacía atrás como Michael Jackson. Y me decían todos que aquí no se levantaba …" comentaba la colaboradora de 'Sálvame' tras haber pasado un largo rato dándose mimos con el surfero. "Anda que no. Que te traigan aquí a tu pareja, a ver si se levanta. Me voy a nadar que tengo calor", se reía él.

"¿Pero tú qué quieres?", le preguntaba ella sin dejar de darle caricias y besos. "Una noche de pasión, sin cámaras o con cámaras, me da igual", decía él muy seguro. "No, no cariño no", le cortaba ella. "Hubiera sido lo más bonito que hemos hecho sexualmente peo claro…Hubiera sido precioso porque a plena luz del día no lo hemos hecho nunca. Bueno sí. Hubo una vez que estaba la gente al otro lado y empezó él total que me entro una cosa a mí también….se nos fue de las manos", le contaba más tarde Anabel a Lola.