El capítulo más doloroso de la vida de Barranco : "No pasé el tiempo suficiente con mi abuela"

"No he dado la talla como hijo"

Los concursantes de 'Supervivientes 2020' se han enfrentado al puente de las emociones. Los habitantes de Cayo Paloma debían ir cruzando uno a uno los peldaños culpa, distanciamiento, arrepentimiento y perdón. En cada uno de ellos debían echar la vista atrás y enfrentarse a su pasado, hablando de los momentos que esas palabras les evocaban. Barranco no ha dudado en abrirse en canal y hablar como nunca lo había hecho antes de su familia.

"Me siento con culpa siempre por la última vez que ingresaron a mi abuela en el hospital. Mi madre iba muchísimo a verla y yo quizás no estuve el tiempo que tenía que estar. Simplemente lo hacía porque suficiente dolor tenía mi madre ya de ver a mi abuela como la veía como para encima verme a mí destruido y trasmitirle más pena. Por eso preferí hacerme a mí más daño por dentro y no hacérselo a ella. Sé que mi madre no me lo tiene en cuenta pero tenía esa espina clavada", ha explicado el extronista rompiendo a llorar.

El catalán ha desvelado que le costó mucho digerir la separación de sus padres, algo que hizo que se alejase de ellos. "Por cosas de la vida al final dos personas se desenamoran y al final pasa lo que pasa. Es algo que tenían que decidir ellos y con el tiempo lo entendí. Me llegó de sopetón y no lo supe asimilar. Yo tenía la cabeza un poco perdida y no sabía bien como encontrarme. Me distancié de mi padre y de mi madre" ha contado.

En el peldaño del arrepentimiento, Barranco ha vuelto a hablar de sus padres. "Me arrepiento de no haberle demostrado a mis padres lo que realmente les quiero. Desde pequeño he sido muy pasota, he ido muy a la mía y he hecho y deshecho como he querido. No he estado a la altura como hijo. Han dado todo por mí siempre y yo nunca he sabido agradecérselo. Mi madre es la mejor persona que he conocido nunca y mi padre también", ha asegurado sin poder parar de llorar.