Hugo asegura que no quiere volver con Ivana y ella rompe a llorar: "Le dices 'te amo' a cualquiera"

Los supervivientes han protagonizado un tenso enfrentamiento en directo

Desde que rompieron su relación, la tensión ente Hugo e Ivana ha ido en aumento. Los supervivientes han estallado en directo y se han lanzado todo tipo de reproches. "Yo siempre lo he respetado a pesar de que me haya dejado y he seguido siendo yo misma con él. A él no sé por qué todo lo que digo y hago le parece mal. No entiendo ese cambio. Los comentarios que hace son desubicadísimos y no creo que en dos personas cambie tanto el respeto que una persona tiene a otra por el hecho de dejarlo", ha comenzado diciendo la argentina.

"Ella me hace comentarios por lo bajini. Pasé por al lado suya y me dijo: 'Gracias por haber jugado conmigo'", se ha defendido él. "Hacia un mes que me amabas y era la mujer más buena del mundo y ahora soy una mierda. No voy de víctima, si me duele, lloro. Si él tiene esa capacidad de pasar de página me parece bien pero a mí me duele que me hable así porque estoy en una isla con él", ha querido hacer entender Ivana.

Icardi ha roto ha llorar y se ha abierto en canal con el presentador: "Solo sé que lo amo y me he enamorado de él. Solo me queda aceptarlo y para adelante. No puedo hacer otra cosa. Para mí fue de verdad, yo no le voy diciendo 'te amo' a cualquier persona si no lo siento, ni me dura dos meses. Estoy mal y voy a poner una sonrisa porque no se te presenta dos veces la oportunidad de estar en supervivientes. No voy a ser la primera ni la ultima a la que dejen", ha dicho entre lágrimas.