Ivana, en el punto de mira: vota si crees que aprovecha su ruptura con Hugo para su beneficio

La pregunta que le hizo Jorge Javier a Elena durante la gala del jueves podría traer cola. El presentador le preguntó si creía que Ivana estaba utilizando su no relación con Hugo en su beneficio. Ella no se corto ni un pelo y dijo que sí, que lo pensaba así puesto que no había visto mal a Ivana durante la semana y durante el directo sí.