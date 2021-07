Jordi González recibía a Sandra Pica cuando ésta le decía "No sabes todo lo que aguanto" . En esto, que el presentador bromeaba con ella: "¿Todo lo que aguantas? Estás encantada" , respondía. Sandra se rio. Posteriormente, le explicó con más detalle por qué está "harta".

"Lo último ha sido que si esto es un montaje. A mí se me propone entrar por teléfono porque va en taparrabos... ¿Eso es montaje también? Es lo que más me ha molestado", decía respondiendo así a la teoría que Melyssa Pinto ha lanzado en la isla. Pero Jordi intentó tranquilizarla: "Se puede preveer que se piense que sea un montaje. Anda que no serías la primera persona en hacerlo en televisión", argumentó restando importancia.