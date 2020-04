Avilés da un paso atrás y pide perdón a Rocío: "Yo la quiero"

Para Rocío este hecho supuso un antes y un después en su relación con Avilés. El tema de su madre es muy sensible para ella. La superviviente no duda de que su compañero jugó esa carta para hacerle daño.

Avilés le pide perdón a Rocío

Aprovechando que nominaban juntos, Avilés le pedía disculpas a Rocío: "No se merece lo que he hecho esta semana. Me calenté y ella conmigo ha sido muy buena en el concurso", comenzaba .

El concursante iba incluso más allá, pidiendo también perdón a la familia de Rocío: "Esta niña tiene familia y no se merecen en casa ver la cara que se ha visto de mí ni lo que he dicho de ella. No es justo que diga dos caras, Rocío es como es. Si algo he aprendido en 'Supervivientes' es a pedir perdón", aseguraba diciendo que sigue queriendo mucho a Rocío.