Los supervivientes procuran dejar su mente dentro del reality. A menudo les escuchamos decir que no pensar en el exterior les ayuda a concentrarse en el concurso y a poder soportar mejor los días. Sin embargo hay ocasiones en las que no pueden evitar acordarse de los suyos.

En la última gala de 'Supervivientes' Melyssa Pinto pudo abrazar a su madre, Nela . La portuguesa venció su miedo al avión para poner rumbo a Honduras. La concursante no se lo podía ni creer.

Lo peor fue el momento de la despedida . Melyssa recibió un pergamino del Pirata Morgan diciendo que Nela debía poner rumbo a España. No sólo fue ella la que lloró. El resto de concursantes vivieron muy intensamente el momento, acordándose de sus familias y de que ya llevan más de dos meses separados de ellos.

Olga Moreno amaga con abandonar

"Me quiero ir. Me quiero ir con ellos", no paraba de repetir. A Olga se le está haciendo muy dura la separación. Prueba de ello fue cuando esta semana ganó el collar de líder y se rompió en el momento de la victoria acordándose de su marido, Antonio David Flores.