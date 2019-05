La pulla de Kiko Rivera a Aneth: "Desde que se ha ido ella, mi madre está de maravilla"

Hace tan solo unos días, su hermana, Isa Pantoja, defendía justo lo contrario debido a su amistad con Aneth y no dudaba en arremeter contra él. "¿Qué ha hecho Aneth? Es amiga mía y de mi madre, yo lo sé. Me hace gracia que mi hermano diga que no es así porque sí lo es", decía la hija de la tonadillera y, además, arremetía contra las amistades de su hermano: "Yo escojo bien mis amistades y él no puede decir lo mismo"