En esta ocasión, Jorge ha alabado el bronceado de su compañera. "Hija mía que color tienes, de verdad", ha comentado él. "Es todo mentira, es Nocilla", ha bromeado ella provocando las carcajadas del escritor. Jorge también ha explicado que se maquilla porque el programa lo ven muchos espectadores. "No me pongo así por nada", ha dicho. "Bueno, con lo coqueto que eres no me extrañaría", le ha dicho ella. "Sí claro, me pongo así para bajar a por el pan", se ha reído Vázquez.