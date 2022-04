Lara ha expresado esta enorme emoción en su perfil oficial de Instagram, donde acumula dos millones de seguidores y donde suele mostrar lo que no se ve delante de las cámaras del programa . La periodista ha mostrado ya varias imágenes de uno de los helicópteros de los que dispone el equipo para desplazarse entre islas y ha presumido de las espectaculares vistas que tienen los trabajadores de 'Supervivientes', que pueden disfrutar del mar en calma y de un sol radiante.

"Teníamos ganas ya de que empezase esto", ha comentado Lara Álvarez en sus historias de Instagram, donde ha explicado que, tan solo dos días después de llegar a Honduras, han podido realizar "el ensayo general del arranque del programa" : "Madre mía, ¡cómo va a empezar 'Supervivientes 2022'! El Cayo está espectacular, pero no os voy a enseñar localizaciones por el momento porque lo que queremos es daros la sorpresa en el arranque y que veáis 'Supervivientes 2022' desde el principio hasta el final".

"Lo que sí que os puedo asegurar es que está tierra es espectacular, siempre nos recibe con una energía súper bonita y los colores de hoy... Mira que yo llevo haciendo 'Supervivientes' ya ocho años, pero no los recordaba tan bonitos, tan espectaculares. Os cito para cuando empiece 'Supervivientes', para que no os lo perdáis", ha comentado la presentadora, que también ha presentado a sus seguidores a la estilista Susana Garcillán y a la maquilladora Anita Pajares, las encargadas de diseñar sus looks.