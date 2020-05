Lara Álvarez cuenta a qué huelen los supervivientes después de tres meses en Honduras: "A guerra"

No obstante, no convenció a Jorge Javier. "No mientas", le respondía riéndose.

Yiya: "Yo me acostumbré a no ducharme"

En el plató, exconcursantes como Yiya aseguraron que no ducharse no fue de las peores cosas en Honduras. "De hecho, cuando llegué me puse a comer durante tres días y al tercero me di cuenta que no me había duchado", confesaba.