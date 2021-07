El emotivo relato de Lara Sajen acerca de su cambio de sexo: "Mi madre fue la primera en escribir mi nuevo nombre"

"No flipé de primeras porque antes no estaba operada pero era como que no existía. Pero luego el médico me dijo que tenía que explorar como si fuera una adolescente. Un día que funcionó, ahí sí que flipé. Pensé que por qué no lo había hecho antes. Pero no por eso me sentía más mujer. Yo desde el día que tomé la primera hormona lo sentí", reveló la superviviente.