La madre de Melyssa accede a que Jorge Javier le corte el pelo para que su hija gane una recompensa

A Melyssa, el programa le ha propuesto cortarle el pelo . La extronista se ha negado en rotundo y ha asegurado que no llevaba sin cortárselo muchos años. "Para mí mi pelo es muy importante", decía sin poder parar de llorar. La recompensa a la que la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' optaba, era hablar con su hermana Lorena y poder disfrutar de una de sus comidas favoritas: pan y crema de cacao.

Al ver que la concursante no se decidía, su madre Nela, ha propuesto a Jorge Javier cortarse ella el pelo también. Melyssa ha sido la primera en cortarse el pelo y ha sido felicitada por sus compañeras: "Te juro que estás mucho más guapa", le ha asegurado Olga Moreno.

En plató, le llegaba el turno a Nela, que muy sonriente, se ponía en manos del presentador para un cambio de look. "Recto, no escaleras eh", le ha pedido ella. "Chica, tanto no pidas", le ha respondido él entre risas. "Te lo estoy dejando muy saneado porque lo tenías ya un poco fosco".