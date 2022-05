Laura Matamoros, se toma con humor el concurso de Kiko Matamoros: "Papá, no sabías dónde te metías"

La influencer ha compartido una foto de su padre tras el accidente que ha sufrido tratando de bajar un tronco, acompañada de un mensaje: " Ay, ay. ay, Papá no sabías dónde te metías ". Hace unas semanas, la hija de Kiko Matamoros expresó claramente que no veía necesario que su padre fuera a Honduras, porque "ya tiene una edad" .

Laura se pronuncia y explica por qué no quería que fuera: "Tiene una edad y sé lo que es, a lo mejor estaría mejor en casa ". Aún así, la ex Superviviente cuenta la impresión que ha tenido al ver a su padre en la isla: " Me enternece un poco verle , la verdad". Además, Laura confiesa que "se puso a llorar de la emoción" cuando vio su salto del helicóptero: "Pensé, pobrecito, no sabe dónde se ha metido".

"Me da penilla, al final es mi padre, es mi debilidad como hija el preocuparme con él", comenta la hija del actual concursante. Por otro lado, Laura declara sobre la comparación que hizo su padre en la isla de su cuerpo con el de la pareja de Kiko: "Cada una tiene los genes que tiene y me siento orgullosa de los que tengo, es lo que hay".



Laura confiesa que ve a Kiko "finalista" y añade: "Me gustaría que al menos estuviese hasta el final y que viviese la experiencia por muy dura que sea". Además, la ex Superviviente señala: "Ahora vienen semanas muy duras, que aguante". Por otra parte, Laura le comentó a la periodista que "vamos a ver un Kiko Matamoros que no estamos acostumbrados a ver porque cuando estás allí sale tu verdadero yo, os vais a sorprender".