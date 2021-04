Encima sus primeros días no fueron apacibles. Los insectos se cebaron con ella . Desesperada por el picor, Lola ya no sabía qué hacer para que sus picaduras y rojeces no fueran a más.

"Me gustaba estar con mis compañeros. No me gusta estar aquí, comiendo arroz que me sienta fatal a la tripa. Qué asco de vida. Encima me han picado los insectos", le reveló Lola a Jordi González en 'Supervivientes: Conexión Honduras'.