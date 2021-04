Poco después, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y la mujer de Antonio David han protagonizado un esperado duelo que ha terminado con la expulsión de la primera. "Yo asumo todo lo que tenga que asumir. Me voy muy satisfecha porque he pescado, he intentado hacer fuego como una javata, me he dejado las manos. Le he echado cojones, l he echado ovarios. En las pruebas creo que lo he hecho bien, sé lo que es ganar en equipo. Si me tengo que ir me voy con mi familia y mi chico que les echo mucho de menos", ha dicho Lola rota de dolor.