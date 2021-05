Aunque Tom y Melyssa comenzaron la aventura de 'Supervivientes' teniendo buena relación entre ellos y siendo un apoyo el uno para el otro, los acontecimientos han dado un giro de 180 grados. Sandra Pica viajó hasta Playa de Cabeza de León para poner fin a su historia de amor con el exconcursante de 'La casa fuerte' , algo que no termina de creerse su ex.

"Escuchas comentarios como de relación y crees que te están tomando el pelo . Si son unas vacaciones que hubiera venido mi novio. He tenido que llevarme bien con dos personas que estaban rompiendo cuando al final no es así", le comentaba Melyssa a Gianmarco. Molesta con al situación la extronista decidió tener una conversación con Tom , que terminó en un fuerte enfrentamiento entre los dos .

"Me ha parecido todo un poco ridículo, que el día de mi cumpleaños se haga eso... Creía que estabais mal pero si la visita era para pasar unos días aquí…", le dijo "Creo que tienes rabia porque mi novia está aquí y el tuyo no. No puedes decir que lo que está haciendo ella es un montaje", respondió él.