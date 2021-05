Jorge Javier ha conectado con en directo con la exconcursante de 'Gran Hermano' y no ha podido evitar hacerle la gran pregunta . "¿Tú te has visto con Tom antes del concurso?". "Sí", ha afirmado la colaboradora de 'Sálvame'. "Pero...¿Veros de veros?", ha querido saber el presentador. " ¿De algún tipo de relación? Cero, la última vez que vi a Tom fue con Sandra", ha desvelado López.

Jorge le ha explicado a Marta que los rumores corrían por boca de Gloria Camila, pero Marta ha vuelto a negar la mayor. "No me gusta Tom y no tengo celos de Melyssa, lo siento Gloria pero no, no es mi tipo", ha aclarado.