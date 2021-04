Melyssa eligió a Gianmarco y a Tom, lo que despertó las dudas de todos, en especial de su ex, que no entendía sus recelos. Le pidió explicaciones y la concursante le contó que había oído una conversación en la que hablaba con Marta de sus respectivos seguidores.

Melyssa, a Tom: "A ti, la tele te cambia"

Pero entonces, Tom decía una frase que dejaba a Melyssa sin palabras: “Jamás en mi vida he traicionado a nadie”. La aludida automáticamente pensaba en su paso por ‘La isla de las tentaciones’: “¿Justamente me lo dices a mí?”; “¿en el amor? Porque no había nada”, respondía él. Para Melyssa fue distinto y ha llegado a una conclusión: “A ti, la tele te cambia”; “no, soy exactamente igual”, se defendía él.