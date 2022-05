Alejandro Nieto y Tania Medina, en crisis: las tensiones afloran entre la pareja en Honduras

Alejandro y Tania ya tuvieron sus primeros rifirrafes entre ellos hace unos días y es que él no quiere que su pareja comparta con sus grupos las técnicas de pesca que compartió con ella, algo que hace que ambos no estén pasando por su mejor momento en la isla .

"Yo nunca he hablado de ti, solo dije como me sentía", l e explica Tania a Alejandro en la palapa después ver las imágenes sobre todo esto en la palapa con sus compañeros y él asegura que "no le va a consentir" que hable mal de él por detrás. Conversación que terminan con tensión y que hablan cuando cae la noche en Honduras y en la intimidad.

"Si tienes que hablar algo, me lo dices a mí", le pide Alejandro a su novia y ella le explica las cosas que le han molestado. Alejandro le recrimina que le ve como "cabreada" con él y la superviviente no duda en responder: "Me estoy comportando como una buena pareja. No te lo tomes a lo personal".