Melyssa Pinto se emociona al ver la evolución de su relación con Tom Brusse: "Yo tampoco quiero perderle"

Melyssa Pinto y Tom Brusse han tenido una vorágine de emociones y sentimientos durante no solo su relación, sino en su experiencia compartida en 'Supervivientes 2021'. Antes de partir de Honduras, él le pidió que no perdiesen la amistad fuera del concurso .

"Es verdad que ha tenido que pasar el tiempo para yo estar bien. A día de hoy creo que tenemos una relación más sana y creo que sí podemos tener una amistad. Él me dijo que no quería perderme, yo tampoco, te quiero mucho", dijo. No obstante, Melyssa recalcó que no volverán a tener una oportundad como pareja. "Ver a tu pareja acostándose con otra es 'un shock' y fue un trauma para mí", confesó.