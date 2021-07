Tom Brusse y Melyssa protagonizaron un gran enfrentamiento tras 'el puente de las emociones'

El francés se ha disculpado con su ex y ésta le ha ofrecido su amistad

"Te quiero muchísimo", le ha confesado Tom a Melyssa entre lágrimas

Tras cruzar 'el puente de las emociones', Tom protagonizó junto a Melyssa uno de los enfrentamientos más tensos de la edición. A la extronista no le hizo ninguna gracia que su ex hablase de ella al pisar el peldaño de la traición.

"Conmigo en teoría había vuelto conmigo, pero ahora dice que estaba con ella, vamos que estaba con las dos a la vez. Yo no me veo con ningún chico que tenga pareja. Te mandó un mensaje Sandra estando en República Dominicana y dijiste que no la ibas a contestar porque estabas conmigo. No me vuelvas a hablar en tu p*** vida, eres un mentiroso y un traicionero", estalló.

Aunque la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' puso fin a su amistad con el francés, parece que la paz vuelve a reinar entre la ex pareja. "Te quiero pedir perdón. Sabes que yo a veces tengo una cabeza muy dura. Ha sido muy duro para mí esto contigo, muy duro. No estoy disfrutando este momento porque tengo algo en mi corazón que necesito cambiar, quiero borrar lo que te hice. No te quiero perder una segunda vez. No te quiero perder Melyssa, de verdad", se ha disculpado él.

"Si quieres que una persona te perdone, admite las cosas y ya está. Poco a poco porque a mí estás cosas me hacen perder la confianza. Lo que no quiero es que mientas sobre mi persona", le explicaba ella.

Tom, a Melyssa: "Te quiero muchísimo"

Por si fuera poco, el programa ha preparado unos sillones especiales para que los concursantes puedan resolver sus cuentas pendientes. El exconcursante de 'La casa fuerte' ha aprovechado la oportunidad para abrirse en canal una vez más con la que fuera su novia.

"Siempre he necesitado tu apoyo porque cuando he estado mal, me acercaba a ti porque eres la única persona que me puede entender. Igual como novio confiar en mí es complicado, pero como amigo puedes. Como te dije te perdí una vez y no te quiero perder una segunda vez. Te quiero muchísimo", ha dicho rompiendo a llorar. "Yo te ofrezco mi amistad pero como amiga tampoco me puedes traicionar. A pesar de todo yo también te quiero mucho", le ha respondido ella.