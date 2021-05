Sin embargo, no todos en la Palapa parecieron contentarse del mismo modo. Mientras todos aplaudieron y algunos incluso se levantaron para recibir a Melyssa en su llegada, a Tom Brusse se le cambió el gesto :

Melyssa felicita el cumpleaños a su madre

Para rematar la noche, Melyssa le quería pedir un favor a Jorge Javier Vázquez. "Ya sé lo que me vas a pedir y ya lo he hecho", le soltó el presentador. La superviviente rápidamente cayó en que su madre, Nela , estaba en el plató y que habrían hablado de que es su cumpleaños.

"Yo me llevo muy bien con tu madre. Nos hemos hecho muy amigos. Hoy incluso nos hemos hecho una foto en el plató. Es su cumpleaños. Lo sé", le contó Jorge. "Dile que la quiero mucho y que espero que haya tenido un día maravilloso y que cuando vuelva... Ojalá hubiera podido escribirle. Algo bonito pero no he podido", aún así dijo Melyssa.