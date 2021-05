Sandra y Tom piden explicaciones a Gianmarco cuando deja caer que están haciendo un montaje

El programa graba a Melyssa y a Gianmarco en un renuncio hablando de la pareja

Melyssa asegura que quiere que abandone el programa Tom y que si no es así le va a seguir nominando

La llegada de Sandra Pica a ‘Supervivientes’ ha revolucionado a todos en la isla. El primero Tom Brusse, que no daba crédito cuando le visitaba para dejarle. Y tras esto, al resto de compañeros, que no saben qué pensar de esta historia. Dudas que han expresado Gianmarco Onestini y Melyssa Pinto cuando se pensaba que no les estaban grabando. Y todo esto, antes de la despedida de Sandra, que tras expresar su opinión ha desencadenado en una bronca entre Gianmarco y la pareja.

Tras lo sucedido, Gianmarco le hacía saber a Melyssa, mientras estaban apartados de las cámaras, que no se cree nada de lo que pasa entre Tom y Sandra: “Es que es todo tan surrealista, esto no se lo cree ni…”. Mientras, ella confirmaba su creencia con un “total” y a lo que añadía: “¿Tú te crees que la gente es tonta? La gente lo ve esto, cuando algo es verdad se trasmite”.

Además, la ex de Tom Brusse hacía una fuerte confesión asegurando que espera “que se vaya él” en la expulsión del jueves, pero si esto no fuese así afirma que “le va a nominar otra vez hasta que se vaya”.

La reacción de Tom y Sandra a las palabras de Gianmarco y Melyssa

En 'Supervivientes: Conexión Honduras', Tom y Sandra se enteraban de lo que habían dicho. Mientras él respondía “vale”, pero parecía sorprendido, Sandra explicaba: “No me sorprende lo que estás diciendo porque ha sido llegar yo y parece que la peste negra ha llegado a la isla”.

El francés afirmaba que sabe que tanto a Gianmarco como a Melyssa no les cae bien y que puede ser porque son “rabiosos y envidiosos porque Sandra está aquí”. Sandra ha respondido a las acusaciones de ambos de montaje: “Lo que más me gusta de todo esto es la maldad que puede tener la gente”. Y Tom ha dejado claro que no hay nada de esto: “Tengo otras

Gianmarco tiene un enfrentamiento con Sandra y Tom

Y es que este no ha sido el único momento en el que Gianmarco se ha visto envuelto en un conflicto con la pareja. “Yo en todo esto veo cero espontaneidad, veo a dos personas que hablan de: ‘Cuando no hay cámaras, podemos ir al bosque a intimar”, así explicaba el italiano en la Palapa que no entendía su relación.

Ya en la playa, Sandra se lo recriminaba: “Explícame de dónde te has sacado tú eso”. Pero el italiano seguía en sus trece: “¿Me lo inventado yo?”. Lo que hacía enfadarse a Sandra: ¿Me está vacilando? dímelo, porque Tom no es una persona así ni a mi me trataría así y quiero que lo aclares”. El italiano, lejos de rectificar, le explicaba lo que había escuchado: “Él te lo dijo y tú le contestaste: ‘No, porque mis padres no quieren que lo volvamos a hacer”.

Sandra lejos de dar la razón a Gianmarco, lo negaba rotundamente: “Que tú estés diciendo que él y yo como que estamos jugando porque luego estamos hablando de irnos a echar un polvo… Primero, si me quiero acostar con alguien no necesito que sea mi novio”. La catalana aseguraba que su opinión le importa “una mierda”, a lo que él le respondía: “No me vengas a buscar tú y a decirme: ‘Gianmarco, me importa una mierda”.