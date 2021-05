Tom Brusse intenta reconquistar a Sandra Pica: "La única cosa que quiero es abrazarte y besarte"

Tom Brusse y Sandra Pica han podido hablar largo y tendido sobre su relación. Tras meses de noviazgo la pareja incluso decidió irse a vivir junta. Pero este mes que Tom ha estado concursando en 'Supervivientes' Sandra se ha dado cuenta de que no le ha echado tanto de menos como esperaba y que, por tanto, no cree que esté enamorada. Por ello voló hasta Honduras para romper con él .

"¿Cuánto tiempo hace que no me lo paso bien hasta en casa? Yo dije que hasta que no te viera no lo sabría. Pero ayer expliqué todo lo que me ha pasado: el volverme a querer, el sentirme guapa, a disfrutar de la vida...", comentaba. "Yo te decía 'sal con tus amigas y aprovecha", respondía él.