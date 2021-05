Melyssa Pinto y Tom Brusse empezaron 'Supervivientes' con muy buen rollo

Todo estalló por los aires tras la llegada de Sandra Pica, la novia de Tom, a Honduras

La cara de Tom Brusse cuando Melyssa volvió a incorporarse al grupo tras tener que permanecer en observación por una gastroenteritis lo decía todo. Aplaudió la entrada de su exnovia, pero su gesto era muy serio. Ni le chocó la mano ni se levantó para recibirla. El buen rollo que parecían tener durante las primeras semanas en Honduras desapareció desde que Sandra Pica llegó a ‘Supervivientes’ para dejar a su novio.

Los tira y afloja de Tom y Melyssa en ‘Supervivientes’

Cuando comenzó la aventura, Tom y Melyssa parecían ser un gran apoyo para el otro. Los dos se convirtieron en concursantes de pleno derecho en la primera gala y les vimos bromear y cuidarse mutuamente. Mientras, en el plató Sandra Pica, la novia de Tom, decía que le parecía bien y que no veía ninguna intención romántica en ninguno de los dos. “Nos llevamos bien, hablamos y nos ayudamos”, decía el marroquí. Mientras, su exnovia afirmaba sentirse “cómoda” cuando estaba con Tom.

Algunos pronto empezaron a ver algo más en esa complicidad: tonteo.

¡Incluso llegaron a hablar de sus relaciones sexuales!

A pesar del buen rollo, a veces también han tenido choques. Un día vimos a Melyssa muy enfadada con Tom porque dice que la extronista nunca discute con nadie, solo con él. La conversación se fue calentando hasta que Melyssa estalló: “Si te sientes ofendido será porque tienes alguna carencia. No te voy a dar tu minuto de gloria, discute con una piedra que es más interesante que tú. No quiero discutir contigo, habla con la palmera. Para mí ya no existes”.

Las palabras de Melyssa no provocaron un distanciamiento real entre ambos, que se siguieron apoyando en los peores momentos. Como el día de la madre, cuando Tom se rompió pensando en la suya, que falleció hace unos años. Su exnovia le dio un cálido abrazo y le dedicó unas bonitas palabras: “Te está viendo y seguro que se siente súper orgullosa (…) Cada día está en tu corazón porque tú la mantienes dentro de ti”.

La llegada de Sandra Pica rompe la relación de Melyssa y Tom

Tras varios altibajos más, el punto de inflexión de su relación se produjo con la visita de Sandra Pica a la isla. Melyssa fue la encargada de decirle a Tom que su novia quería cortar con él y, pese a la empatía que mostró, las cosas luego se torcieron.

Sandra Pica pasó varios días conviviendo con los supervivientes y fue ahí cuando la relación de Tom y Melyssa se rompió. En su opinión, lo que estaban haciendo Tom y Sandra era una farsa. El marroquí estalló: “No hables mal de mi novia, porque para hacer un montaje así hay que estar muy enfermo. Tienes un rencor a mí desde el pasado, olvídame. Tienes que superar nuestra relación”. Melyssa no dudó en responderle: “No volvería contigo aunque no estuvieses con ella”.

Desde ese momento todo fue a peor. Además, se destapó que Tom Brusse y Melyssa podrían haber vuelto a ser pareja justo antes de entrar en ‘Supervivientes’. Así se lo dijo la catalana a Sandra Pica: “Él a mí antes de entrar aquí me dijo que le diera una segunda oportunidad y le dije que 'si tú hubieras cambiado no me habrías dicho eso teniendo a tu novia en casa'. Eso fue lo que le dije, que te respetara”. Tom lo negó y Sandra defendió a su todavía novio: “Tú no tienes huevos a superarlo porque cada vez que puedes se lo reprochas”.

Todo esto culminó en que Melyssa nominara a Tom, ante la sorpresa de Jorge Javier Vázquez.

El futuro de Melyssa y Tom