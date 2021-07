Olga se había salvado nominación tras nominación en las últimas semanas, así que la concursante era consciente de que su aventura podría terminar casi rozando el cheque. Así fue. Pero Melyssa se mostró orgullosa de haber llegado hasta la final: "Gracias a vosotros que me habéis dado todo. Soy mucho más feliz. Me siento más fuerte de lo que entré. Me siento orgullosa de lo que he hecho", expresó.

Más tarde, Melyssa contó todo lo que el programa ha supuesto para ella: "Estoy supersatisfecha de mi concurso. Me arrepiento del principio y de este final, que quería daros algo más interesante (...) Una vez he salido, me ha dado más pena el hecho de que se acabe esta experiencia que no haber ganado en sí.

Personalmente me siento más fuerte, más independiente, todo lo he superado sola".