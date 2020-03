El sentido mensaje de los concursantes de 'Supervivientes' en la lucha contra el coronavirus: "Quédate en casa"

La gala de 'Tierra de nadie' ha comenzado con un sentido mensaje de Carlos Sobera sobre la lucha contra el coronavirus. " Tenemos que animarnos que estamos en una guerra absoluta y total contra el coronavirus. Me gustaría en insistir en algo. Estamos en la batalla contra el coronavirus y tenemos que quedarnos en casa pero de verdad, no salir, y mucho menos salir tres veces al día. A comprar el pan al supermercado y a la farmacia. Eso no es un confinamiento. Es duro pero hay que quedarse en casa. También quiero mandar un mensaje de ánimo a todos los que tenéis que seguir trabajando", ha dicho el presentador.