Los supervivientes se enfrentan a 'la mesa de las tentaciones': del corte de pelo de Melyssa y Olga, al desnudo de Tom Brusse

Alejandro Albalá ha caído totalmente en la tentación y ha decidido disfrutar de un suculento pollo asado, a cambio de no poder nominar en todo el concurso.

Tras una larga negociación, Gianmarco ha conseguido no caer en la tentación. El programa ha ofrecido al italiano raparse el pelo al número uno a cambio de disfrutar de tres pizzas enormes . Él lo ha dudhado mucho, pero ha tenido fuerza de voluntad

"Supondría algo muy importante, porque lo he luchado y me lo han quitado. La gente en casa dirá por unos ‘pergaminitos’, pero sobre todo la obsesión que he tenido por buscarlos", ha aceptado ella sin dudar.