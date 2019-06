Mila Ximénez, tras el ataque de ansiedad de Isabel: “Todo mi apoyo, he conocido a otra Pantoja”

Las imágenes de Isabel Pantoja derrumbada en la isla, en medio de un ataque de ansiedad, han encogido el corazón de toda la audiencia. Mila Ximénez también lo ha vivido así y no ha podido evitar escribir unas líneas en redes sociales a favor de la tonadillera: " Cada día me hace acercarme más a ella ".

"Es de una enorme valentía hablar de esos miedos que, sin duda, se le han quedado clavados después de una experiencia de encierro...", explica Mila en Instagram. La isla está aportando muchas cosas buenas a Isabel, pero también le está recordando esa oscura etapa en la que estuvo encerrada: "No puedo ver lo mismo todos los días, aquí no puedo salir ni para un lado ni para otro, no puedo más”.