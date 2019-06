Antes de comenzar la gala, Albert y Mónica tuvieron un rifirrafe. Mónica les acusó de no haber ido a por cangrejos cuando ella había argumentado estar mala. Omar y alber aseguran que no entendieron eso y han comenzado una dura discusión. “Eres un maleducado, a mí no me hables”, le decía Mónica mientras Albert se iba a pescar.