El poliamor llega a Honduras: el triángulo amoroso de Mónica Hoyos, Omar Montes y Colate

Desde hace unos días, veíamos que en 'Supervivientes' Colate y Mónica están cada vez más cerca . Para Omar Montes no hay duda: están tonteando .

El cantante le había declarado a Mónica 'su amor' semanas antes y, con las miraditas que últimamente tienen ella y Colate y que además se encuentran en el mismo equipo, Omar le dio un ultimátum: "Así no puede ser, Moni. Tienes que tomar una decisión. Tira siempre por los jovencitos, que te duran más" , le aconsejaba Omar a Mónica en una conversación en la que también estaba presente Colate.

Más allá de lo divertido que es Omar llevando la situación, la verdad es que las imágenes no dejan lugar a dudas. Colate y Mónica tontean. Lo que no sabemos es si realmente existe una atracción o es una estrategia, como piensan algunos de sus compañeros. Mientras tanto, Omar no se da por vencido y sigue tras una Mónica que tampoco le para los pies. ¡Así está siendo el primer triángulo amoroso de la isla!