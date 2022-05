Sigue Telecinco EN DIRECTO

Carlos Sobera se ha puesto de rodillas delante de la colaboradora

"Una genuflexión a tiempo siempre viene bien", asegura el presentador

Los colaboradores comentaban la actitud de Rubén Sánchez Montesinos en Playa Paraíso. Cuando Carlos Sobera ha cedido la palabra a Pilar Yuste, la tertuliana se ha quejado", ha dicho.

"¿No te he dejado opinar hasta ahora Pilar? ¿De verdad no te he dejado opinar hasta ahora Pilar?", decía el presentador poniéndose de rodillas frente a la colaboradora. "¡Qué vergüenza! Me las vas a pagar", le aseguraba ella. "No, no te las voy a pagar, es que que queremos que opines", le aclaraba él.

Pilar trataba de recuperar el hilo de la conversación, pero estaba totalmente perdida. "No sé ni por dónde voy, me has desconcentrado, me has puesto muy nerviosa", confesaba ella. "Hace muchos años que no se me arrodillan".