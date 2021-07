La presentadora ha recordado una de sus peores etapas

Nagore recomienda pedir ayuda y acudir a terapia

"Mi perro Nash me salvó la vida", ha asegurado

En 'Sobreviviré, after show' hemos dedicado el programa de hoy para hablar sobre la salud mental y nuestros streamers han contado lo mucho que les ha ayudado ir a terapia en algunos de los momentos más duros de su vida. Nagore Robles no ha querido ser menos y se ha abierto en canal. La presentadora ha revelado el que para ella fue sin duda "el peor día de su vida".

"Me ocurrió algo. Mi mejor, amiga, que era como mi madre, mi pareja, mi hermana, mi todo, fue diagnosticada de cáncer. Estuve a su lado cada día, era un motivo para…", ha comenzado a contar sin poder evitar derramar algunas lágrimas. "Ella me decía ‘si supieras la luz que me das’ y yo la veía súper enfermita y decía:’ si supieras la vida que me estás dando’. Es la relación más importante que he tenido en mi vida. Fue una enfermedad muy larga, fueron seis años. Después de muchas operaciones en el doce de octubre, nos dicen que poco más se puede hacer".

"Hicimos un último viaje y fue maravilloso, fue una despedida muy bonita. A la vuelta de ese viaje yo iba a casa destrozada pero nunca le mostré a ella como estaba. Llegaba a casa con mi chica y me rompía. Ella me decía, no puedes acabar así porque acabarás rota. Llegué de ese viaje y me dijo: ‘tengo un regalo para ti", ha dicho emocionada.

"Fuimos a casa de una amiga y salió una bolita pequeñita. Era mi perro Nash. Me salvó la vida. Yo decía: ¿Cómo me voy a ocupar ahora de un perro? Son como ángeles en la tierra. Es increíble cómo pueden querernos tanto. A parte de mi terapeuta, Nash me salvó la vida. Mi amiga falleció el día de mi cumpleaños mientras presentaba ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Fue un día muy duro. Ahí conecté tanto con la tristeza que comencé una terapia muy dura pero muy bonita. Yo siempre aconsejo a todo el mundo que haga terapia", ha aconsejado Nagore.

