Melyssa lleva toda su estancia en 'Supervivientes' diciendo lo mucho que echa de menos a su madre Nela. El día de su cumpleaños, la extronista pensó que vería a alguien de su familia, pero se llevó una desagradable sorpresa al encontrarse a Sandra Pica. " No me parece bien porque ese viaje lo podría haber aprovechado mi madre o mi novio", se quejó.

La ex de Tom Brusse ha preferido la sorpresa, y al levantar la tercera cesta se ha encontrado a su madre. Melyssa ha roto ha llorar y ambas se han fundido en un apasionado abrazo. "Estas muy guapa mama, estás preciosa", le ha dicho la superviviente a Nela. "Me habéis dado la vida ahora mismo, gracias", ha confesado.

Nela se reencuentra con Tom

Antes de reencontrarse con su hija, Nela ha visto a Olga Moreno y a Tom Brusse. "La verdad es que estoy contento de verte. Yo no soy de hacer daño a la gente. Soy un buen chico. Y no me gusta hacer sufrir y sé que he hecho sufrir a Melyssa y a su familia. Sé que es muy duro. Siempre les he tenido en mi corazón. Quiero mucho a esa familia y... A mi exsuegra, la verdad, la quiero mucho. Siempre me ha cuidado como si fuera un hijo. Y siempre le digo a Melyssa que cuando salgamos de aquí quiero ir con ella a comer bacalao con nata", ha confesado el marroquí sin poder evitar las lágrimas.