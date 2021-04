Antonio David Flores cumple años el 24 de abril

Olga Moreno le ha dedicado una emotivo mensaje

A Olga se le está haciendo muy duro estar lejos de los suyos

A Olga Moreno, cada vez le cuesta más estar lejos de los suyos. "Llevo 21 años con él. Echo de menos un abrazo, el dormir, el...", confesaba a Omar y a Tom. "Yo lo que he hecho, es no pensar. Porque si lo piensas te vas...".

Esta no es la primera vez que escuchábamos a la concursante hablar de su pareja.

“En mi casa no habrán escuchado Rocío o David una mala palabra. No hables mal de la otra persona porque eso es mi**** que se tragan ellos”, le contaba a Lara Sajen. “Llevo 21 años con mi marido. ¿Sabré yo cómo es mi marido? Es que él no es así.

En su salto en helicóptero, la superviviente también nombró a su marido: “Si volviera a nacer, seguro que me volvería a casar con él”, aseguró. “Es la persona que más quiero en el mundo, que ha luchado por sus hijos y que hoy lucha por ella misma”.

Olga felicita el cumpleaños a Antonio David

Cuando ha llegado la hora de nominar, Olga ha escrito un mensaje para su pareja en la hoja en la que ha escrito el nombre de su elegido. "Felicidades, siempre juntos", se podía leer. "Felicidades cariño, te felicito por el sábado por si no puedo hablar en directo", ha explicado. Aunque Olga no ha especificado quien es el destinatario de su mensaje, No cabe duda de que se trata de Antonio David Flores, que cumple años el próximo 24 de abril.

El mensaje de Olga a Rocío Carrasco

Recientemente, Olga mandó un mensaje directo a Rocío Carrasco. "Te lo juro por mi hija que en la vida se ha hablado mal de la otra persona. ¿Tú crees que a Rocío le va a manipular alguien? Al revés, le hemos tapado cosas. Pero los niños se van haciendo grandes y se van dando cuenta”, contaba a Marta López.